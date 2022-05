Colf di Trento ruba 250.000 euro e tenta la fuga in Brasile: bloccata a Malpensa

TRENTO. Accolta in casa come un membro della famiglia e trattata come tale, ma dopo quattro anni di servizio prestato come colf, la cupidigia ha prevalso su di lei.

Una badante brasiliana, l'ultimo giorno di lavoro in una famiglia di Trento ha arraffato quanti più gioielli e altri beni di valore le è stato possibile e ha lasciato la casa notte tempo.

La padrona di casa, di primo mattino, ha cercato il bracciale d'oro che era solita indossare ma non lo ha trovato. Il dubbio di aver subito un furto ha spinto la donna ad ispezionare anche i nascondigli di altri preziosi, che però non si trovavano: in tutto sono spariti oltre 250.000 euro in gioielli e oggetti di valore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trento che dopo aver raccolto alcune informazioni hanno iniziato a sospettare della collaboratrice domestica, anche a causa di uno scambio di messaggi tra la vittima e la colf con i quali quest'ultima, respingendo le accuse della padrona di casa, la rassicurava dicendo che si sarebbe presentata a casa sua verso le 14 per dimostrare la sua innocenza.

Ai militari intervenuti sul posto è apparso chiaro che quei messaggi erano solo di un mero stratagemma adottato per guadagnare tempo. Da qui la decisione di estendere le ricerche della donna a livello nazionale.

La tempestività della segnalazione è stata fondamentale, infatti la responsabile del furto è stata bloccata, dopo circa mezz'ora dalla ricezione della denuncia, dagli agenti della "Polaria" dell'aeroporto di Milano Malpensa, biglietto alla mano, pronta a prendere il volo delle ore 13 per il Brasile. Con sè tre valigie al cui interno sono stati rinvenuti i gioielli sottratti. La donna è stata denunciata per furto aggravato.