Chiara Lubich, a Trento 124 vescovi per il centenario

TRENTO. Saranno 4 i cardinali e 124 i vescovi amici del Movimento dei focolari, in rappresentanza di 53 paesi dei 5 continenti, ad essere presenti a Trento nel weekend dell'8 e 9 febbraio nell'ambito degli eventi in calendario per il centenario di Chiara Lubich. Sabato 8 febbraio dalle ore 15.30 alle 16.30, nella basilica di Santa Maria Maggiore a Trento, i religiosi parteciperanno all'evento «Dal Concilio tridentino a Chiara tridentina».

Domenica 9 febbraio alle 10 è in programma, nel Duomo di Trento, la concelebrazione della messa presieduta dal cardinale Francis Xavier Kriengsak, arcivescovo di Bangkok (Thailandia) che sarà aperta dal saluto dell'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi.