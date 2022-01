Auto contro camion sull'A22 a Trento, muore una donna

TRENTO. Incidente mortale oggi (25 gennaio) attorno alle 14 sull’Autobrennero, tra i caselli di Trento centro e Trento sud, in carreggiata sud.

Una donna di 69 anni di Bolzano ha perso la vita. Ferito - ma non in pericolo di vita – il marito, 67 anni, portato all’ospedale S.Chiara di Trento. La loro auto stava viaggiando in direzione Modena.

A causa dell’incidente è stato chiuso il tratto tra i caselli di Trento Nord e Trento Centro in direzione sud.

Terribile incidente in Autobrennero, una vittima Incidente mortale, poco dopo le ore 14 di oggi martedì 25 gennaio, sull'Autostrada del Brennero: in un tamponamento, è deceduta una donna di 70 anni, ed il marito di 68 anni è ferito gravemente.

Al momento l’A22 segnala code di due chilometri tra San Michele e Trento Nord.

