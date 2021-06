Alle Gallerie di Piedicastello si va alla scoperta dell’Antropocene

TRENTO. Sabato 12 giugno alle 17.30, a Le Gallerie, a Piedicastello, l’associazione Acropoli, la Fondazione Museo storico del Trentino ed il Muse, inaugurano la mostra “Human Habitat: paesaggio dell'Antropocene”.

“Human Habitat” - un progetto dell'Associazione Acropoli in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino e Muse e con il sostegno di Fondazione Cassa Rurale di Trento - è un percorso innovativo e multisensoriale che ruota attorno al tema dell'Antropocene, l'era geologica attuale, e fonde insieme fotografia, architettura e ricerca.

Attraverso i suggestivi scatti di alcuni fotografi anche di fama internazionale - come il tedesco Tom Hegen - viene narrato il rapporto, difficile e sorprendente, che si è creato tra l'uomo e la terra.

Il 21 maggio, nel giardino del Muse, è stata inaugurata una sezione più ridotta della stessa mostra, che sarà visitabile fino al 18 luglio; l’esposizione alle Gallerie rimarrà aperta invece fino al 28 febbraio 2022.

Acropoli è una piattaforma per la promozione degli aspetti più innovativi dell’architettura; l’associazione mette in connessione giovani creativi come architetti, ingegneri e designer, con realtà professionali e culturali.

Fondata nell’autunno 2016, ha condotto numerose iniziative con operatori commerciali, organizzazioni produttive e istituti culturali. Le attività portate avanti hanno spaziato dalla progettazione di elementi di arredo urbano ed installazioni espositive, fino al coordinamento di eventi culturali come conferenze, seminari e workshop.

L’associazione ha collaborato negli anni con enti e realtà professionali e culturali, tra i quali Artesella, Pergine Festival, il Polo di Meccatronica di Rovereto, Turris Babel, l’Università e l’ordine degli Architetti di Trento. C.L.