Al via “Trento Aperta”: 80 artisti per oltre duecento performance di musica, teatro e danza

TRENTO. E’ partito ufficialmente ieri (giovedì 8 luglio), il cartellone di Trento Aperta, che si propone di animare l’estate del capoluogo con eventi dedicati a arte, cinema, storia, teatro, sport, musica, natura e cibo. Sul palco del teatro Sociale “capovolto” in piazza Cesare Battisti, a conclusione della semifinale di Music 4 the Next Generation, il sindaco Ianeselli ha dichiarato aperta la rassegna, che è entrata subito nel vivo. Il Comune infatti, in collaborazione con Updoo, ente gestore del Centro musica, ha preparato un evento eccezionale per i prossimi due fine settimana.

Per valorizzare performance artistiche leggere, inedite, innovative e non convenzionali e sostenere il talento giovanile, sono stati coinvolti con una doppia call artisti in grado di proporre brevi performance che parleranno i diversi linguaggi dell’arte ed esercenti di negozi, ristoranti, bar, caffè e realtà similari della città che hanno aderito e deciso di ospitare le performance, all’aperto nei plateatici e giardini dei propri locali o al chiuso, dentro i propri esercizi.

Arte in bottega si svolge nelle ore pomeridiane e serali dei fine settimana del 9-10 e 16-17 luglio e prevede l’esibizione di 80 artisti impegnati in oltre duecento performance di musica, teatro e danza. Sono previste tre repliche della durata di 30 minuti ciascuna, equamente ripartite sulle quattro giornate.

Si aggiungono inoltre gli spettacoli itineranti di Sextet Quartet Dixie Band ed Alchemica. Sulla pagina Fb del centro Musica,sono presentati con post dedicati gli artisti protagonisti e gli spettacoli proposti.

Ecco i protagonisti dei primi due giorni:

Oggi, venerdì 9 luglio: dalle 17 alle 17.30: Persefone feat. Eco Selvatica presso Fioreria Da Aldo, Riccardo Rea presso Parallelo del Gusto, Maria Devigili presso Cafè de la Paix, Compagnia D.Lab presso Fabricharte, NTA Crew presso Amanito.

Dalle 17.30 alle 18: Quartetto Trepiùuno presso Coffee Club, Infinity DJ & GDM presso Coltelleria San Marco, Jésbam presso Loncanda le due travi, Daniele Patton Standard Trio presso Sosi (via Belenzani).

Dalle 18 alle 18.30: Moebius presso Social Stone, Punto Gezz presso Piazza Cesare Battisti, Artedanza presso Bottega del Caffè Dersut (via Mantova), Andrea Lelli presso Tastiko, Carpa e un Blasfemo presso Gest.

Dalle 18.30 alle 19: Persefone feat. Eco Selvatica presso Fioreria Da Aldo, Riccardo Rea presso Soul Kitchen, Murga Trentinerante presso Bar Pasi, Compagnia D.Lab presso Fabricharte.

Dalle 19 alle 19.30: Artedanza presso Bottega del Caffè Dersut (via Mantova), Andrea Lelli presso Tastiko, Infinity DJ & GDM presso Gest.

Dalle 19.30 alle 20: Quartetto Trepiùuno presso Libreria due punti, Punto Gezz presso Piazza Cesare Battisti, Jésbam presso Locanda le due travi, Daniele Patton Standard Trio presso City Bar, Maria Devigili presso Coltelleria San Marco.

Dalle 20 alle 20.30: Moebius presso Social Stone (fino alle 21), NTA Crew presso Bar Pasi, Murga Trentinerante presso Piazza Cesare Battisti, Riccardo Rea presso Bar Baccus, Carpa e un Blasfemo presso Soul Kitchen.

Dalle 20.30 alle 21: Punto Gezz presso Piazza Cesare Battisti, Jésbam presso Locanda le due travi, Compagnia D.Lab preso Fabricharte, Andrea Lelli presso Tastiko.

Dalle 21 alle 21.30: Persefone feat. Eco selvatica presso Fioreria Da Aldo, Infinity DJ & GDM presso Parallelo del Gusto, Artedanza presso Bottega del Caffè Dersut (via Mantova), Daniele Patton Standard Trio presso Coltelleria San Marco.

Dalle 21.30 alle 22: Quartetto Trepiùuno presso Grigoli, Maria Devigili presso Libreria due punti, Murga Trentinerante presso Bar Pasi, Carpa e un Blasfemo presso 19Dieci, NTA Crew presso Piazza Cesare Battisti

Sabato 10 luglio: dalle 15 alle 15.30: Duo Andretti Lenardon presso Al Diciassette, Floop presso Mercerie Centro, Triple Threat Musical presso Piazza Cesare Battisti.

Dalle 15.30 alle 16: Magico Camillo presso Max&Co, Seesaw Project presso Imaya, Fan Chaabi presso Bottega del Caffè Dersut (via Orfane), Teatro a Dondolo presso Casa del Cioccolato, Bambabambin presso Sottosopra Calaresu.

Dalle 16 alle 16.30: Mask Trio presso Coffee Club, Lara Tovazzi presso Il Simposio, Stef Giordy presso Vinom, Triple Threat Musical presso Piazza Cesare Battisti, Jake & Elwood presso Equivalenza.

Dalle 16.30 alle 17: Magico Camillo presso Max&Co, Duo Andretti Lenardon presso Il Posto di Ste, Teatro a Dondolo presso Casa del Cioccolato, Noireve ft. Adele Pardi presso Danserì, Gypsy Trio presso In-Con-Tro, Triple Threat Musical presso Piazza Cesare Battisti.

Dalle 17 alle 17.30: The Mentis presso Donchisciotte Trento, Claudio Bonavida Trio presso Ana Duia, Bambabambin presso Glò Calzature.

Dalle 17.30 alle 18: Magico Camillo presso Max&Co, Il Mondo di Lilith presso Caffè Tridente, Stef Giorni presso Urban Coffee Lab, Teatro a Dondolo presso Casa del Cioccolato, Floop presso Foto alla Rotonda, Blacklady presso Al Diciassette.

Dalle 18 alle 18.30: Seesaw Project presso Details Design Store, The Mentis presso Donchisciotte Trento, Fan Chaabi presso Bottega del Caffè Dersut (via Orfane).

Dalle 18.30 alle 19: Lara Tovazzi presso Il simposio, Claudio Bonavida Trio presso Ana Duia, Mask Trio presso City Bar, Bambabambin presso Sosi (via Belenzani), Gypsy Trio presso In-Con-Tro.

Dalle 19 alle 19.30: Floop presso Il Posto di Ste, The Mentis presso Donchisciotte Trento, Nereis presso Àkka, BlackLady presso Liber Cafè.

Dalle 19.30 alle 20: Duo Andretti Lenardon presso Sartoria Di Lucia Sorrentino, Il Mondo di Lilith presso Caffè Tridente, Noireve ft. Adele Pardi presso Danserì, Fan Chaabi presso Bottega del Caffè Dersut (via Orfane), Gypsy Trio presso In-Con-Tro, El Paso Twins presso Le Albere Café.

Dalle 20 alle 20.30: Jake & Elwood presso Bar Baccus, Seesaw Project presso La Vie en Rose, Stef Giordi presso Vinom, Monkey Guitar Project presso Sun7 Cafè, Ravina (fino alle 21.30).

Dalle 20.30 alle 21: BlackLady presso Il Posto di Ste, Mask Trio presso Scrigno del Duomo, Claudio Bonavida Trio presso Ana Duia, Nereis presso Àkka.

Dalle 21 alle 21.30: Il Mondo di Lilith presso Caffè Tridente, El Paso Twin presso Le Albere Café (fino alle 22), Noireve ft. Adele Pardi presso Danserì.

Dalle 21.30 alle 22: Jake & Elwood presso City Bar, Lara Tovazzi presso Il Simposio, Nereis presso Àkka.

Il mercato in piazza

E’ partito anche il mercato in piazza, coordinato dal Consorzio Trento iniziative, che porta nel cuore del centro storico il cibo, l’artigianato e la cultura del territorio. In piazza Cesare Battisti, dal giovedì alla domenica, dalle 17, è possibile conoscere da vicino, nei chioschi in legno allestiti per l’occasione, “Respiro delle Dolomiti” (prodotti naturali a base di pino mugo), “Vivallis” (vino e spumanti trentini), “Castel Belfort” (prodotti delle api). C.L.