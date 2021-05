Al mercato contadino di Trento debutta la cassetta della verdura “sospesa”

TRENTO. Al Mercato del Contadino Campagna Amica di Coldiretti, quello che tradizionalmente si svolge il sabato mattina sul “listone” di piazza Dante, si è tornati “all’antico”. Infatti, i 25 gazebo gialli di Coldiretti – pattugliati discretamente dalle penne nere della Sezione di Trento che con la pettorina fluo in tinta coi gazebo stessi verificano l’osservanza delle norme di distanziamento e di regolare convivenza – si sono disposte sui due lati. Verso nord e verso sud, non più a raggiera attorno al monumento a Dante, in precedenza scelto per aumentare il distanziamento tra banco e banco. Alcuni hanno cambiato posizione, andando verso la stazione ferroviaria che è stata indicata come “zona bio”.

















Altra novità, solidale questa volta, quella riscontrata in alcuni banchi di frutta e verdura, dove all’esterno, c’è una cassetta che richiama nel suo essere “il caffè sospeso” di partenopea tradizione. Si tratta della Verdura solidale, in cui i clienti possono lasciare una busta con frutta o verdura. Il cartello indica che “La verdura e la frutta che raccogliamo verrà distribuita nei pacchi alimentari alle persone che non riescono a fare la spesa”. Inoltre: “Stiamo raccogliendo frutta e verdura per il progetto di mutualismo del Centro sociale Bruno”.