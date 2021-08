Al lavoro per mettere a nuovo lo stadio Briamasco

TRENTO. Sono iniziati in via Sanseverino i lavori di adeguamento dello storico ma "inadeguato" stadio Briamasco alla riconquistata serie C di calcio.

Le ditte incaricate, stanno demolendo il vecchio muro di cinta per realizzare i nuovi accessi. Inizio del campionato a fine mese con la trasferta a Piacenza.

Al posto della vecchia tribuna Dalmine ne sarà realizzata una nuova e a regime, distanziamento Covid permettendo, lo stadio dovrebbe avere 3 mila posti a sedere.

Previste anche nuova illuminazione, ingressi separati per le tifoserie e telecamere.

Finora sono stati stanziati per i lavori 900 mila euro, 600 mila dal Comune, 300 mila dalla Provincia. C.L.