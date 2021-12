A Trento vaccino Covid e anti-influenzale anche nel piazzale del carcere. Senza prenotazione

TRENTO. Vaccinazioni Covid e anti-influenzali anche davanti la casa circondariale di Trento. Si terranno nella giornata di domani, 7 dicembre, ininterrottamente dalle 8 alle 20 e senza alcuna preventiva prenotazione, grazie alla collaborazione tra l'Apss e la direzione della struttura.

Lo annuncia Maurizio La Porta, delegato nazionale poliziotti penitenziari Osapp.

Per tale evento sono stati adibite apposite strutture nel piazzale antistante l'istituto a cui è riservato, per l'intera giornata, il parcheggio per gli utenti che desidereranno approfittare di tale occasione.

Un’occasione per mettere in risalto la disponibilità anche dei poliziotti penitenziari al servizio della cittadinanza con il contributo del personale sanitario in forza alla casa circondariale.