A Trento tutto pronto per il Palio dell’Oca: i 44 equipaggi al lavoro per preparare le zattere

TRENTO. Domani, domenica 20 giugno, è il gran giorno dedicato al Palio dell’Oca, evento culminante delle Feste Vigiliane, ma oggi, nel piazzale Sanseverino, transennato sin dalla notte e liberato dalle auto, i 44 equipaggi che daranno vita al Palio hanno provveduto alla realizzazione delle zattere. Non si tratta di un’operazione semplice né tantomeno da fare con superficialità: infatti, le regole sono ferree come i controlli; le imbarcazioni con l’equipaggio a bordo dovranno solcare le acque dell’Adige da Roncafort al traguardo del ponte di San Lorenzo. Ed i recenti nubifragi in Alto Adige hanno ingrossato parecchio il fiume, oltre che a renderlo limaccioso.







































Così domani, a partire dalle ore 18, sulle rive del fiume Adige, i 44 equipaggi in gara - in rappresentanza dei rioni e dei sobborghi di Trento - scenderanno in acqua per darsi battaglia nell’entusiasmante sfida in zattera lungo l’Adige. Nove le prove da superare, come sempre nel minor tempo possibile. Tra gli equipaggi al via anche l’ultima vincitrice del Palio, San Giuseppe, che proverà a ripetere il trionfo ottenuto nel 2019.

A fare da apripista alla zatterada, fuori gara, le Truppe Alpine dell’Esercito con un equipaggio ed una zattera del 2° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Julia” che, come consuetudine, fornirà pure gli assetti per il soccorso in acqua, cooperando in sinergia con i Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento di Trentino Wild – Rescue Project. A commentare la gara saranno come da tradizione Francesca Merz e Michelangelo Felicetti. C.L.