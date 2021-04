A Trento riapre i battenti il mercatino dei gaudenti

TRENTO. Il Mercatino dei Gaudenti, in programma sabato 24 prossimo in piazza Dante, alla fine si potrà svolgere. L’ordinanza comunale di stop dell'evento faceva riferimento solo alla data del 10 aprile di piazza Garzetti ma non citava quello del 24, quindi i termini indicati di fine mese in questo caso sono superati.

Così ha spiegato il direttore tecnico del Mercatino dei Gaudenti del Progetto Arteria, titolare Di Finizio Olimpia, Enzo Asprinio, che inoltre ha annunciato l’avvenuta apertura delle iscrizioni per gli espositori che intenderanno partecipare.

Ne sono previsti un centinaio, che si disporranno lungo i viali di piazza Dante, lasciando libero il “listone” che come tutti i sabato è occupato dal Mercato Contadino Campagna Amica della Coldiretti. L’orario di apertura – tempo permettendo – va dalle 8 alle 16.

Il Mercatino dei Gaudenti è un mercatino dell'usato che si tiene in piazza Garzetti il secondo sabato del mese ed in piazza Dante l’ultimo sabato. Quest’anno non si sono svolti quelli di gennaio, febbraio, marzo e l’ultimo, quello del 10 aprile.

Il Mercatino è riservato a privati cittadini, collezionisti, associazioni di volontariato, ad artisti e artigiani hobbisti che vogliono vendere o scambiare la loro merce personale. Sono esclusi coloro che effettuano vendita di oggetti, precedentemente acquistati a tale scopo.

In particolare i partecipanti - sin dal 2016 – devono essere in possesso dell’apposito tesserino rilasciato per i residenti in provincia di Trento dal Comune di residenza; per quelli da fuori provincia, dal Comune di Trento. Il tesserino prevede la possibilità di partecipare ad un massimo di 14 mercatini l’anno di cui massimo 8 nei comuni con più di 10 mila abitanti. C.L.