A Trento la “deviazione causa lavori” si trasforma in una passeggiata nei giardini del castello

TRENTO. Proseguono le “passeggiate” nei giardini del castello del Buonconsiglio causa cantiere stradale.

I lavori in corso non causano solo disagi, almeno ciò non avviene in questo caso.

Il Comune di Trento, infatti, la settimana scorsa aveva avvisato che, per migliorare la situazione della viabilità pedonale lungo via Bernardo Clesio in corrispondenza con l’attuale fase dei lavori su piazza Mostra, il Castello del Buonconsiglio, dimostrando grande disponibilità, avrebbe aperto i suoi accessi alle 7.15, dal lunedì al sabato, per permettere il transito nord-sud attraverso i giardini e consentire la deviazione su questo percorso del transito pedonale che da Port'Aquila scende in particolare verso le scuole Sanzio.

Inoltre, all’esterno delle mura, questa mattina verso Torre dell’Aquila, tecnici di ditte specializzate stanno effettuando lavori di “bonifica e disboscamento” sulla recinzione muraria che dà verso il grande portico che conduce in piazza Venezia. I giardinieri-scalatori, assicurati con robuste corde, sono intenti a ripulire da edere ed altri arbusti infestanti le possenti mura che delimitano uno dei simboli della città. C.L.