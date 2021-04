A Trento il Mercatino dei Gaudenti “riconquista” piazza Dante

TRENTO. Il Mercatino dei Gaudenti in programma da mesi nella giornata di oggi, sabato 24 aprile in piazza Dante, alla fine si è svolto. L’ordinanza comunale relativa ai mercati all’aperto, infatti, faceva riferimento a quello del 10 che si sarebbe dovuto svolgere in piazza Garzetti e nelle Androne, ma non citava quello del 24, quindi i termini indicati di fine mese in questo caso sono stati superati.

Così aveva spiegato Enzo Asprinio, il direttore tecnico del Mercatino dei Gaudenti del Progetto Arteria, di cui è titolare Olimpia Di Finizio.

Circa un centinaio i banchi e gli hobbisti disposti lungo i viali di piazza Dante, che hanno lasciato libero il “listone” che come tutti i sabato è stato occupato dal Mercato Contadino Campagna Amica della Coldiretti.

L’orario di apertura “dei Gaudenti” sarebbe dalle 8 alle 18 ma gli espositori si regoleranno in autonomia in base alle condizioni meteo.

Il Mercatino dei Gaudenti è un mercatino dell'usato che si tiene in piazza Garzetti il secondo sabato del mese ed in piazza Dante l’ultimo sabato. Quest’anno non si sono svolti quelli di gennaio, febbraio, marzo e quello del 10 aprile. Il Mercatino è riservato a privati cittadini, collezionisti, associazioni di volontariato, ad artisti e artigiani hobbisti che vogliono vendere o scambiare la loro merce personale. Sono esclusi coloro che effettuano vendita di oggetti, precedentemente acquistati a tale scopo.

In particolare i partecipanti - sin dal 2016 - devono essere in possesso dell’apposito tesserino rilasciato per i residenti in provincia di Trento dal Comune di residenza; per quelli da fuori provincia, dal Comune di Trento. Il tesserino prevede la possibilità di partecipare ad un massimo dio 14 mercatini l’anno di cui massimo 8 nei comuni con più di 10 mila abitanti. C.L.