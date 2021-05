A Spini si riparte… pulendo il quartiere

TRENTO. Anche le giornate ecologiche sono un segno della voglia di ripartenza. Come quella di oggi (8 maggio) a Spini di Gardolo, 15ma edizione organizzata dal Comitato cittadini e volontari “Puli… AMO Spini" , nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Trento “Al mio quartiere ci penso anch’io”.

“Non si è trattato del 15° anno – spiega Bruna Pasolli referente del gruppo nonché presidente del Comitato “Amizi del Pont dei Vodi”, che festeggia i 30 anni di vita – perché siamo partiti 7 anni fa e vista la consistenza abitativa e l’ampiezza del sobborgo – tra via Monaco, via Masadori, via Loghette e via Palazzine - abbiamo effettuato anche più raccolte l’anno. Notando – dice con soddisfazione – ogni volta un lieve miglioramento con un calo pur se non massiccio ma consistente di rifiuti abbandonati”.

Alla raccolta hanno partecipato la presidente della Circoscrizione di Gardolo Gianna Frizzera, il presidente della Commissione sport Cittadinanza attiva Ivan Tezzon, a cui si sono aggiunti pure il sindaco Franco Ianeselli assieme all’assessora alla cultura Elisabetta Bozzarelli.

Commenta la coordinatrice Bruna Pasolli: “La giornata, coordinata con l’amministrazione comunale e Dolomiti Ambiente che ci ha fornito in anticipo i contenitori e che lunedì provvederà a rimuoverli – è servita anche per ricordare Sandra, una delle nostre amiche, una pioniera dell’iniziativa, che purtroppo ci ha prematuramente lasciato”. C.L.