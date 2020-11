Trento, si alza il sipario sul Festival della famiglia 2020

TRENTO. Ritorna la kermesse del Festival della famiglia. Quest’anno al centro della manifestazione il tema “La società trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La kermesse sarà come sempre arricchita da un variegato programma di workshop e seminari fruibili in modalità online a partire da lunedì 30 novembre fino a venerdì 4 dicembre. Sul sito del festival sono stati pubblicati anche gli “Atti del Festival della famiglia 2019”.

L’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili inaugura l’edizione online del Festival proponendo dirette streaming in facebook e sul canale youtube (tutti i dettagli su www.festivaldellafamiglia.eu).

Il programma per lunedì 30 novembre 2020 prevede due conferenze: l’evento inaugurale del Festival e il workshop a cura di tsm-Trentino School of Management.

I PROGRAMMI:

Lunedì 30 novembre - EVENTO INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

ORARIO: 15.00 – 17.00

A cura di Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook @trentinofamigliapat e sul canale Youtube “Trentino Famiglia” .

L'evento apre ufficialmente la nona edizione del Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del Governo italiano e di istituzioni e amministrazioni comunali nazionali, gli esperti introdurranno il tema della kermesse portando riflessioni sul tema del Festival: “La “società” trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”.

Lunedì 30 novembre COSA CI INSEGNA UNA PANDEMIA SFIDE PER UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

ORARIO: 9.00 – 13.00

A cura di tsm-Trentino School of Management

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi tramite il sito di tsm:

https://ctf.tsm.tn.it/eventi/festival-della-famiglia-2020-cosa-ci-insegna-una-pandemia-sfide-per-una-nuova-sostenibilita-social

Un incontro seminariale per approfondire il tema del rapporto tra l’impatto della crisi e le ricadute sociali generate dall’emergenza Covid-19, con l’intento di riflettere sulle sfide della ripartenza per evidenziarne criticità ma anche la responsabilità condivisa a livello di sistema nazionale e locale. Esperti e studiosi si confronteranno con uno sguardo che spazia dalla società alle organizzazioni, ai luoghi di lavoro e alle città. Una particolare attenzione sarà riservata all’ esperienza della ripresa sociale ed economica nella Provincia autonoma di Trento.