Trento, scritte no vax sui tendoni del centro vaccinale. Segnana: “Atto ingiustificabile”

TRENTO. Sui tendoni del centro vaccinale di San Vincenzo a Mattarello a Trento sono apparse scritte no vax.

"Si tratta di un atto non giustificabile. È un'offesa a tutti coloro, sanitari e non, che ogni giorno sono a disposizione della maggior parte dei trentini che con grande senso di responsabilità si vaccinano. I troppi ricoveri e l'alto numero di contagi dovrebbero far riflettere i no vax e convincerli che al momento l'unica possibilità per tentare di uscire dalla pandemia che abbiamo è vaccinarsi". Lo sottolinea l'assessora provinciale alla salute Stefania Segnana che manda un messaggio a chi si sta impegnando da mesi ormai senza sosta sul fronte della lotta al virus: "Da parte mia esprimo la massima solidarietà a medici, infermieri e personale tutto che si mette in gioco per far sì che proceda con forza la campagna vaccinale", conclude l'assessora.