Trento, poliziotti e vigili passano al setaccio giardini di piazza Dante e negozi della Portela

TRENTO. Nel pomeriggio di ieri, 23 giugno, sono continuati i controlli straordinari voluti dal questore di Trento nelle zone adiacenti la stazione ed in piazza della Portela.

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Trento, ha passato al setaccio i giardini di Piazza Dante cosi come gli esercizi pubblici situati lungo i portici di piazza della Portela.

Nel corso dei controlli amministrativi, finalizzati a verificare il rispetto delle norme anti Covid, è stato ispezionato anche un money transfer, in cui non è stato trovato il necessario disinfettante all’ingresso nonché all’interno è stata rilevata la presenza di una persona senza mascherina.

Sul versante del contrasto all’immigrazione clandestina il Questore di Trento ha messo un ordine di espulsione a carico di un cittadino senegalese, perché sprovvisto del permesso di soggiorno.

Allo stesso modo, sempre il Questore di Trento, ha messo un foglio di via, ovvero il divieto di ritorno a Trento, per un cittadino del Gambia più volte denunciato per illecita vendita di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile nei pressi del Palazzo della Regione e trovato in possesso di circa 10 dosi di hashish, sequestrata così come il denaro trovatogli in possesso, tutto in pezzi di piccolo taglio, frutto dell’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli in piazza Dante, il Questore di Trento ha emesso anche un “avviso orale” nei confronti di un cittadino nigeriano controllato in piazza Dante, perché in passato denunciato più volte per resistenza a pubblico ufficiale spaccio di sostanze stupefacenti.