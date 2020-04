Trento, Lara e Daniele sposi: l'amore vince sul Coronavirus

TRENTO. Gli sposi e i testimoni. Con le mascherine. Protagonisti Lara Ravagni e Daniele Prato che ieri, domenica 19 aprile, si sono uniti in matrimonio in Comune, a Trento. Al loro fianco i testimoni Fabrizio Gottardi e Marianna Longo.

«Per noi quella del 19 aprile era una data importante - dice Daniele - perché è l'anniversario dell'inizio della nostra convivenza. Avevamo prenotato Villa Mersi a Villazzano, ma poi abbiamo dovuto sospendere tutto. La settimana scorsa abbiamo ricevuto una telefonata dal Comune con la quale ci veniva comunicato la possibilità di sposarci non a Villa Mersi, ma in Comune ed abbiamo subito accettato».

























Anche perché parlando con gli amici, Daniele a Lara hanno saputo che per le prossime date di matrimonio si parla di settembre 2021 perché tutti hanno posticipato forzatamente le date. «Non volevamo aspettare così tanto. Alla fine abbiamo soddisfatto un nostro desiderio, ringraziamo i nostri amici che si sono resi disponibili per fare i testimoni e in futuro avremo tutto il tempo per festeggiare tutti insieme».