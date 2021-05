Trento Film Festival: staccati quasi 1000 biglietti in 2 giorni

TRENTO. Il Trento Film Festival è stato il primo festival in Italia a tornare al cinema: il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo il Multisala Modena nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Numeri record anche per la piattaforma online. Leveghi: “E’ l’edizione della ripartenza e della speranza!”.

Il pubblico torna quindi a riempire le sale del cinema, regalando un’emozione che sembrava ormai persa nella memoria: pur dietro le mascherine, si rivedono i sorrisi di centinaia di persone che si erano rassegnate a vivere la 69. edizione del Trento Film Festival dal divano di casa.













Primo fine settimana di Trento Film Festival: proiezioni sold out Primo weekend della 69a edizione del Trento Film Festival con le sale del Cinema Modena di Trento con quasi tutte le proiezioni sold out sia sabato che domenica. Le foto sono di Federica Daldon nell'ambito del progetto formativo col TAG - Trentino Alta Formazione Grafica.

Per fortuna non è andata così ed il Trento Film Festival è stato il primo festival in Italia a tornare nelle sale cinematografiche: l’organizzazione si è fatta trovare pronta e in pochissimi giorni ha riconvertito una rassegna 100% digitale in una manifestazione ibrida che sta offrendo al pubblico la possibilità di riassaporare il gusto di un film proiettato sul grande schermo.

Dal 30 aprile al 9 maggio torna il Trento Film Festival con un'edizione ibrida: si riaprono le sale, ma tutti i film e gli eventi saranno disponibili anche sulla piattaforma online.trentofestival.it fino al 16 maggio. Ecco il video di Stefano Weber e Paolo Sartori che racconta il Concorso: i più appassionanti e originali documentari e cortometraggi in gara per le Genziane d'Oro e d'Argento.

Nelle prime due giornate di proiezioni in sala, sabato e domenica, in biglietteria al Multisala Modena sono stati staccati quasi 1000 biglietti - nonostante i limiti di entrata stabiliti dai protocolli di sicurezza - con quasi tutte le proiezioni andate sold out.

Già più di 1200 gli abbonamenti venduti per la piattaforma online.trentofestival.it, sulla quale fino al 16 maggio sarà possibile vedere i 98 film di questa 69. edizione.

«Sono numeri che danno ragione al nostro coraggio e che confermano quanta voglia di cultura ci sia in Trentino e in Italia, dopo oltre un anno di limitazioni», dice Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival. «Siamo orgogliosi di aver dato al pubblico la possibilità di ritornare in sala. Ora abbiamo un’altra settimana davanti, in attesa di scoprire i vincitori di un’edizione che ricorderemo come quella della ripartenza e della speranza».