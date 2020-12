Trento: fermato per le multe non pagate, in auto ha mezzo chilo di cocaina

TRENTO. Un automobilista, fermato dalla Guardia di Finanza di Trento, è stato arrestato perché trovato in possesso di un panetto di cocaina. Il giovane, un albanese di 25 anni, fermato per un normale controllo è risultato irregolare sul territorio nazionale e alla guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo per mancato pagamento di alcune contravvenzioni. Insospettiti dal nervosismo del giovane, i finanzieri si sono affidati al fiuto dei cani antidroga in forza alla Fiamme Gialle che hanno iniziato a segnalare in maniera insistente all'altezza dell'alloggiamento del quadro strumenti dell'auto.

I militari hanno iniziato ad ispezionare minuziosamente l'interno del mezzo sino a quando è stata individuata una pulsantiera che, attivata, ha azionato un dispositivo che ha sganciato l'autoradio e ha consentito di recuperare un panetto di cocaina del peso di mezzo kg.

La droga, del valore sul mercato illecito di circa 100.000 euro e destinata al mercato cittadino, è stata sequestrata e l'automobilista è stato arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dall'inizio dell'anno, la Guardia di finanza di Trento ha sequestrato oltre venti chilogrammi di droga e ha arrestato 21 persone, tra corrieri e spacciatori.