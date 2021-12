Trentino, troppi pazienti Covid in ospedale

TRENTO. L'ultimo bollettino Gimbe sulla situazione Covid in Italia rileva un calo del 12,6% dei casi attualmente positivi su 100 mila abitanti in Alto Adige, che con 1.180 ha comunque il numero ancora il più alto d'Italia. In Trentino se ne registrano 500 con un aumento del 13,6%.

L'Alto Adige ricopre anche il primo posto per quanto riguarda l'occupazione dei letti occupati in terapia intensiva (22%) seguito dal Trentino con il 20%. La Provincia di Bolzano si conferma fanalino di coda con appena il 69,5% della popolazione vaccinata, mentre la provincia di Trento con il 76,2% è nella media nazionale.

Diversa la situazione per i booster dove Bolzano è addirittura in seconda posizione con il 70,6%, alle spalle della Toscana (71,2%) e Trento in sesta posizione (67%).