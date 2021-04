Trentino di 74 anni si perde nei boschi di Tesimo, trovato in gravi condizioni

BOLZANO. Un trentino di 74 anni, residente a Fondo, è stato ritrovato in grave stato di ipotermia, ma fortunatamente vivo, dopo che si era disperso, nel pomeriggio di sabato 3 aprile, nella zona di Tesimo, fra la val di Non, da dove è partito l’uomo per la sua escursione, e l’Alto Adige.

Le ricerche dell’uomo sono cominciate appena i familiari hanno dato l’allarme non avendo più notizie del 74enne; è stato trovato grazie all’impegno di Soccorso alpino di Lana, unità cinofila dei vigili del fuoco di Appiano, vigili del fuoco trentini di Fondo e quelli bolzanini di Narano, Croce bianca e carabinieri. Il trentino, come detto, presentava un grave stato di ipotermia, dunque è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bolzano per le cure del caso.

Il 74enne è stato trovato a poca distanza dall’area dove aveva lasciato parcheggiata la macchina, non lontano dalla locanda "Bad Gfrill”.