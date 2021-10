Tre arresti per violazione dei domiciliari in Trentino

TRENTO. Durante lo scorso fine settimana i carabinieri hanno arrestato tre persone per violazione delle misure cautelari, disposte a loro carico dall'Autorità giudiziaria. I militari della Stazione di Mezzana hanno arrestato un 28enne del luogo per ripetute inosservanze all'obbligo di firma derivante da un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e il Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura della Repubblica, ne ha disposto la reclusione cautelare. Il 28enne - si legge in una nota - era stato denunciato nel 2020, per ripetuti episodi di violenza domestica, in danno dei genitori, culminati in vere e proprie aggressioni, con continue pretese di denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Lavis e quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un 36enne tunisino e un 41enne di Trento per il reato di evasione. Entrambi sottoposti agli arresti domiciliari sono stati sorpresi a spasso nei due centri, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio.

I due evasi - prosegue la nota - sono stati sottoposti nuovamente agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa di essere condotti, questa mattina, davanti al giudice, mentre il giovane mezzanese è stato ristretto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo.