Tragedia del Renon, nella Porsche finita nella scarpata morte una nota commerciante e l’amica

BOLZANO. Una comoda e larga strada di montagna percorsa innumerevoli volte, un malore oppure un attimo di disattenzione e la Porsche Cayenne supera il new jersey per poi precipitare per un centinaio di metri lungo un ripido pendio.

La conducente, una nota commerciante del centro storico di Bolzano, resta ferita in gravi condizioni, mentre sua sorella e la loro amica muoiono sul colpo.

E' quanto è successo questa mattina, 28 maggio, sulla strada che dal capoluogo altoatesino porta sul Renon.

La strada provinciale 73 è particolarmente apprezzata da ciclisti e motociclisti con i suoi tornanti, rettilinei e curve ad "S" che portano in pochi minuti dalla conca di Bolzano con le sue temperature già estive in quota, sui pendii del Renon, alla frescura di montagna.

Giovanna Pasinetti, 73 anni, conosce benissimo questa strada, perché sua sorella Maria Giuditta, 75 anni, vive proprio sul Renon, a Collalbo.

Le due sorelle sono molto conosciute in città. Le due titolari della Boutique Arianne in via Leonardo Da Vinci, si distinguono per il loro stile elegante. E' quasi impossibile non vederle assieme in città.

In macchina con loro c'è anche Oksana Prjriz, cittadina ucraina di 61 anni, la loro collaboratrice familiare, ma anche amica.

Difficilmente si saprà cosa sia successo esattamente al tornate numero 11 della strada. A causa della forte presenza di motociclisti in questa pericolosa curva, che si affaccia su un ripido pendio, il guardrail tempo fa è stato sostituito da un new jersey in cemento, proprio per aumentare la sicurezza.

La Porsche Cayenne, che ha 300 cavalli e pesa 2,8 tonnellate, finisce contro il new jersey e invece di essere rimbalzata sulla strada, supera la recinzione di cemento e vola nel dirupo.

Sul posto giungono subito i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2. I soccorritori si sono calati con le corde.







Auto nella scarpata sul Renon, soccorritori calati con le corde I soccorritori si sono calati con le corde nella scarpata per recuperare le vittime dell'incidente di questa mattina sul Renon. Per due donne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una terza, gravemente ferita, è stata trasportata in elicottero all'ospedale. LE FOTO (DLife)

Per le due passeggere, Maria Giuditta e Oksana, non c'è più nulla da fare. Sono morte sul colpo. Giovanna, che invece era al volante, viene estratta dalla lamiere in gravissime condizioni. In elicottero viene portata all'ospedale di Bolzano, dove ora è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per lei.

E' invece rimasto incredibilmente illeso il cane delle due sorelle che era in macchina con loro. I soccorritori si sono subito preso cura di lui.

La Boutique Arianne è stata chiusa, appena si è diffusa la notizia del tragico incidente e in centro storico a Bolzano oggi non si parla d'altro.