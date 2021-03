Tornano le “news” del Fugatti cartone animato: “Bimbi di nidi, asili ed elementari nella gabbia degli orsi di Gocciadoro”. Poi il governatore zittisce Savoi

TRENTO. E’ ricca di riferimenti alla strettissima attualità come la “questione scuole” il nuovo video dedicato alle “breaking news” con Fugatti in versione cartone animato, realizzato da Mario Cagol con disegni di Marcello Plotegher. Si parla della richiesta di tenere aperti gli asili in luglio (“maestre, se vincerà il sì, ciapevela con i genitori”) con una nuova ipotesi: mettere in agosto gli alunni di nidi, materne ed elementari insieme “nella gabbia degli orsi di Gocciadoro”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Fugatti in versione SuperMario: "Bimbi, tutti a scuola nella gabbia degli orsi" Il ritorno a scuola, la manifestazione dei no-Dad alle Albere, Savoi che cerca di prendere la parola: ecco la nuova, esilarante parodia di Fugatti nella versione cartoon di SuperMario

Si parla anche della manifestazione dei genitori no-Dad alle Albere: "Sono contento perché così si dà un po’ di vita alla zona”, dice Fugatti.

E alla fine c’è pure un’incursione di Savoi che chiede di dire “una cosa sola”. Perentoria la risposta del governatore: “Meglio di no”.

Altre chicche sul CANALE VIDEO SU YOUTUBE di SuperMario Cagol.