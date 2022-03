Torna la domenica gratis nei musei del Trentino

TRENTO. Torna l’iniziativa dell’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei castelli del Trentino.

Per questa domenica, 6 marzo, sono tante le iniziative sul territorio: a Trento si possono visitare Muse, Buonconsiglio, Palazzo delle Albere, Museo Caproni e lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sass. Per l’occasione il sito sarà visitabile con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Per gettare uno sguardo sulla vita quotidiana della città romana di duemila anni fa i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali propongono alle ore 14.30 e alle ore 16 “Alla scoperta di Tridentum”, una visita guidata al sito e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente al numero 0461 230171.

L’area archeologica ospita inoltre, dal 4 al 9 marzo, la mostra fotografica “Donne di terre estreme” di Caterina Borgato, a cura di Fidapa – Sezione di Trento. L’esposizione è visitabile con ingresso gratuito. Martedì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna sarà gratuito l’ingresso per tutte le donne. Per l’accesso al sito e alla mostra non è richiesta la prenotazione, ma è necessario esibire la certificazione verde

rafforzata (sono esenti i minori di 12 anni), indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

A Rovereto vi sono Mart e Casa Depero; a San Michele all’Adige il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Accesso libero anche a Castel Beseno, Castel Thun e Castel Stenico. All’iniziativa aderisce anche il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni. E per l’8 marzo la Provincia ha fatto proprie le ulteriori indicazioni del Ministero della Cultura per offrire l’ingresso gratuito a tutte le donne in occasione della Festa della donna, come già anticipato dal castello del Buonconsiglio, che prevede pure un incontro sulle figure femminili del Romanino. C.L.