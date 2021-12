Super Green Pass, scattano i controlli a tappeto in tutto il Trentino

TRENTO. Sono entrate in vigore alla mezzanotte le norme relative al super Green Pass, in base al quale solo chi ha ottenuto il certificato verde perché guarito dal Covid o si è vaccinato, è libero di andare al ristorante, sedersi al bar (mentre la consumazione al banco può essere fatta senza Green Pass, ma non in Alto Adige), al cinema, a teatro o allo stadio.

E proprio nei bar, stamattina (6 dicembre) sono iniziati i controlli da parte delle forze dell'ordine: Polizia locale e Gdf nei locali del centro, Carabinieri in periferia. I controlli vengono svolti principalmente a Trento ma anche in altre località della provincia.

In un locale di Trento sud una pattuglia di Carabinieri ha provveduto per qualche ora al controllo approfondito, prima del titolare e del personale, poi dei clienti.

Chi accede per consumare un caffè al banco non è soggetto a controlli, ma chi si siede deve possedere il Green Pass rafforzato.

Poi il controllo dell'aereazione dei locali, l'uso corretto della mascherina, la registrazione cliente per cliente dell'avvenuta verifica pure con il controllo dei documenti.

Super green pass al via da oggi: cosa cambia dalla scuola ai ristoranti Il 6 dicembre 2021 entra in vigore la doppia versione del green pass, base o rafforzata. Resterà in vigore fino al 15 gennaio. Ecco le domande e risposte sulla certificazione verde.

Chi invece accede per acquistare giornali o tabacchi non necessita di certificazione perché non consuma ma acquista.

Differenze sottili che stanno creando anche qualche imbarazzo nei clienti che non sanno fino in fondo come comportarsi. C.L.