Studenti sui bus solo con il Green Pass, Trento al governo: “Si rischia il caos”

TRENTO. “Rischiamo di mettere in difficoltà il trasporto pubblico e di avere città congestionate dalle auto di genitori che portano i figli a scuola”.

Il governatore Maurizio Fugatti ha parlato oggi (3 dicembre) in conferenza stampa anche del nodo dell’obbligo di Green Pass sul trasporto pubblico che entrerà in vigore dal 6 dicembre.

A preoccupare la Provincia, ma anche altri territori, è come si potranno controllare i Green pass richiesti ai ragazzi, “che non sono invece tenuti ad averlo per entrare a scuola”.

Il tema, ha detto Fugatti, sarà posto alla Conferenza Stato Regioni che è convocata per giovedì: “Da parte nostra abbiamo già sollecitato il presidente dei governatori Fedriga”.