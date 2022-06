Splende il sole ma occhio alle previsioni: in arrivo forti temporali

TRENTO. Il sole risplende su tutto il territorio altoatesino, e così in tantissimi ne hanno approfittato per un’escursione, un picnic, un giro al fresco dei monti oppure un tuffo nelle varie piscine. Ma potrebbe non durare a lungo. Le previsioni meteorologiche, infatti, danno per alta la probabilità di temporali nel corso della giornata, a partire del pomeriggio, anche molto intensi.

Le previsioni, infatti, dicono che vi sarà «lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con isolati temporali, che diverranno più frequenti in serata. Localmente si potranno registrare fenomeni di forte intensità con intense raffiche di vento».

Il meteo della Provincia mette in guardia sulla possibilità di imbattersi in un repentino cambio delle condizioni meteorologiche: «Nel pomeriggio si svilupperanno cumuli più grandi e i primi temporali locali. In serata sono previsti temporali ovunque. In alcuni punti possono essere violenti con forti piogge e burrasche. Le temperature restano estive, con valori massimi che vanno dai 25° ai 31°».