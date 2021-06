Si schianta contro un albero a Cles per scappare dalla polizia

TRENTO. Un motociclista di 25 anni della valle di Sole è ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo aver impattato contro un albero.

Il giovane - riferisce la polizia stradale di Malè - stava percorrendo la statale 43, tra Mostizzolo e Cles, in valle di Non.

Giunto all'altezza dell'incrocio con la provinciale del Castellaz, nel comune di Cles, in località Faè, il giovane ha incrociato un'auto della stradale che stava transitando nella direzione opposta.

Secondo quanto riferito, il 25enne, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato, come allarmato.

A quel punto i poliziotti insospettiti dalla reazione del motociclista si sono messi ad inseguirlo.

Dopo circa 700 metri il 25enne ha imboccato, ad un bivio, una strada forestale ma - forse per la velocità eccessiva o per un errore di manovra - la moto ha terminato la sua corsa contro albero.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono quindi intervenuti i soccorsi e l'elicottero che ha trasportato il ferito in ospedale. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le motivazioni che hanno spinto il giovane centauro a fuggire.