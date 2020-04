Si allena al parco in barba ai divieti e fa collezione di multe: tutto ripreso e messo online

BOLZANO. Tra i tanti contenuti pubblicati in rete, negli ultimi giorni i bolzanini ne hanno notati alcuni inqualificabili, postati da un loro concittadino.

Facciamo riferimento ai video presenti sul canale Youtube di sharKo, un ragazzo che, in barba alle limitazioni imposte dai decreti governativi, si riprende, in questo periodo, intento ad allenarsi sui prati del Talvera, in zone interdette.

Nei video, ce ne sono una serie, questo "atleta", che evidentemente sente irrefrenabile il richiamo della panca all'aria aperta, viene regolarmente multato dagli agenti, collezionando, alla fine dei conti, tre contravvenzioni in due uscite.

Evidentemente non pago, e in cerca di non si capisce bene quale riscontro, visto che i commenti a corredo dei filmati stigmatizzano quanto proposto, sharKo si è presentato ieri - domenica di Pasqua - al comando della polizia municipale di Bolzano, per pagare le multe comminategli.

Con gli uffici ovviamente chiusi, il giovane non ha trovato di meglio da fare che dare fuoco ai verbali. Un gesto che si commenta da solo.