Serra di marijuana in casa scoperta dopo le minacce ai familiari con mazza da baseball

BRUNICO. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brunico hanno denunciato un 33enne del luogo per detenzione e coltivazione di stupefacenti.

Due autopattuglie della stazione e dell’aliquota radiomobile di Brunico sono dovute intervenire presso un’abitazione del centro poiché una persona aveva minacciato i familiari brandendo una mazza da baseball. I carabinieri sono riusciti a risolvere la situazione grazie all’intervento del padre dell’uomo alterato, che lo ha riportato alla calma, permettendo al personale sanitario di accompagnarlo in ospedale per accertamenti.

Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno però avvertito l'odore pungente della cannabis e si sono imbattuti in tre vasi di vetro contenenti infiorescenze secche di marijuana, successivamente pesati in circa 75 grammi. I militari hanno allora perquisito la casa e trovato una stanza appositamente creata per la coltivazione domestica di canapa indiana. All’interno tre serre per la coltivazione, nonché tutta l’attrezzatura necessaria per tale attività. Nella stanza anche 22 piante di canapa indiana, pianta da cui si ricava la droga da fumare. Nel corso della perquisizione i militari hanno anche trovato una bustina contenente poco più di tre grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e mandata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri per le analisi qualitative. Il brunicense è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.