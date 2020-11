Sebastian Kurz: «Istituiremo il reato di 'islam politico'»

BOLZANO. In Austria sarà istituito «il reato di 'islam politico' per poter procedere contro coloro che non sono terroristi, ma che creano loro il terreno fertile». Lo annuncia su Twitter il cancelliere Sebastian Kurz.

Kurz annuncia inoltre «un'estensione delle possibilità di poter chiudere luoghi di culto». Sarà anche introdotto un registro degli imam e un inasprimento delle leggi sulle associazioni e i simboli. Il cancelliere prospetta infine provvedimenti per «prosciugare i flussi finanziari a sostegno del terrorismo».