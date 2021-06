Scuola dell’infanzia, Bisesti: “A luglio attività didattiche e gioco”

TRENTO. In luglio nelle scuole dell'infanzia del Trentino si "terrà conto delle specifiche esigenze dei bambini conciliando l'attività educativa con percorsi e proposte diversificate e adeguate al periodo estivo". Sarà insomma - precisa una nota del Consiglio provinciale - un mix di attività educativo-didattica e gioco a caratterizzare il servizio che le scuole dell'infanzia del Trentino offriranno ai bambini iscritti nel periodo "aggiuntivo" in programma dall'1 al 31 luglio.

Risponde con questa anticipazione l'assessore all'istruzione Mirko Bisesti all'interrogazione presentata due mesi fa da Lucia Coppola (Misto - Europa Verde) per chiedere alla Giunta provinciale di non tenere aperte, come ha invece deciso, le scuole dell'infanzia anche nel mese di luglio (di norma chiudono il 30 giugno), valorizzando e sostenendo piuttosto i servizi di conciliazione offerti ai bambini e alle famiglie da cooperative e associazioni nel corso dell'estate.

L'assessore prosegue ricordando il significativo numero di bambini iscritti dalle famiglie al servizio delle scuole dell'infanzia per il prossimo luglio: 7313 pari al 50,6% del totale dei frequentanti ad oggi. E sottolinea: "La possibilità offerta ai bambini e alle famiglie consente la continuità di percorsi didattici, educativi e relazionali dei bambini che si ritiene necessario rafforzare quali strumenti importanti di crescita e supporto in questo particolare momento segnato dalla situazione epidemiologica e dalle conseguenti limitazioni. L'intervento si valuta inoltre positivo anche nell'ottica del supporto alle famiglie attraverso l'estensione di un servizio educativo già conosciuto e presente capillarmente sul territorio, garantendo inoltre alle famiglie con più bambini che frequentano contemporaneamente sia servizi educativi che scolastici la continuità dell'offerta educativa, che in varie realtà territoriali è svolta tra l'altro in edifici condivisi o in prossimità".