Screening in Alto Adige, superate le 200.000 adesioni: i positivi al Covid sono l'1,1%

BOLZANO. Fino alle ore 16 di oggi (sabato 21 novembre) sono stati effettuati 211.957 test, dato che corrisponde al 38,3% delle circa 350.000 persone previste per lo screening in Alto Adige e al 38,3% delle 536.667 persone residenti in Provincia di Bolzano (e al 60,5% delle 350.000 persone che si intende testare).

Finora 2.305 persone sono risultate positive al Covid-19. Ciò corrisponde all’1,1% del campione sottoposto al test.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha attivato un’apposita hotline al numero di telefono 0471 457457, accessibile dalle ore 8 alle 19. Il risultato del test rapido non potrà essere ottenuto tramite questo numero, sarà comunicato solo via e-mail con un codice di accesso inviato tramite SMS. Le cittadine e i cittadini, dunque, sono pregati di comunicare, al momento di effettuare il test, sia il numero di telefono cellulare che un indirizzo e-mail al quale fare riferimento.

Partecipazione alle ore 16

Totale test effettuati: 211.957

Testati positivi: 2.305

Percentuale dei testati positivi: 1,1%

Numero di persone testate

Comprensorio sanitario di Bolzano: 88.747 (840 positivi - 0,9%)

Comprensorio sanitario di Bressanone: 32.729 (360 positivi - 1,1%)

Comprensorio sanitario di Brunico: 36.421 (393 positivi - 1,1%)

Comprensorio sanitario di Merano: 54.060 (712 positivi - 1,3%)