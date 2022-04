Scontro fra tre auto sulla strada statale: veicoli distrutti, ci sono dei feriti

BOLZANO. Tre le auto rimaste coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale della Val Pusteria, all’altezza dell’abitato di Nessano, poco lontano da Brunico.









Tutta da chiarire la dinamica (i rilievi a cura della polizia) che ha scatenato la carambola di auto, finite anche fuoristrada e in una piccola scarpata.

Le persone ferite sono state dapprima assistite dagli operatori sanitari e quindi trasportate all’ospedale dalla Croce Bianca per le cure mediche del caso. I vigili del fuoco di Perca sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall'incidente e per i lavori di ripristino della sede stradale.