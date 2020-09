Schianto in moto, un morto a San Martino in Badia

SAN MARTINO IN BADIA. Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, 21 settembre, in Val Badia. A perdere la vita un motociclista, finito fuori strada. Non è ancora nota l'identità della vittima.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 11.45 fra Piccolino e Pederoa. Ad intervenire l'elicottero dell'Aiut Alpin, l'ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la persona coinvolta non c'era nulla da fare.