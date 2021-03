Sanità trentina, si dimette il dirigente dell’Apss Enrico Nava

TRENTO. Terremoto nella sanità provinciale. Nel pomeriggio di oggi il dottor Enrico Nava ha presentato le dimissioni dal ruolo di direttore per l’Integrazione socio sanitaria per motivi personali.

“Il direttore generale dell’Apss, Pier Paolo Benetollo, ne ha preso atto", si legge nello scarno comunicato inviato dall’Azienda sanitaria.

Il dottor Nava, che rimane in forza all’Azienda sanitaria, è stato in prima linea, in questi mesi, nel fronteggiare la pandemia in particolare nelle Rsa trentine.