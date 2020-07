Salorno, bimbo cade dalla finestra e fa un volo di 4 metri, è grave

SALORNO. Ha fatto un volo di 4 metri dalla finestra al primo piano di una palazzina del centro ed è finito rovinosamente a terra sul marciapiede sottostante. Vittima dell'incidente, accaduto a Salorno, all'angolo tra via Macello e via Trento, un bambino di tre anni.

E' accaduto nel fine settimana ma la notizia è trapelata ieri, mercoledì 22 luglio. In base alla prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe sfuggito improvvisamente al controllo della madre, in quel momento in casa con lui. Poi, forse con l'aiuto di una sedia, è riuscito a raggiungere la finestra e da lì è precipitato a terra.

L'ambulanza della Croce Bianca di Salorno che l'ha trovato semi-incosciente a terra. Gli operatori lo hanno stabilizzato e trasportato fino al Pelikan, che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale San Maurizio di Bolzano per i diversi traumi riportati.

Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata.