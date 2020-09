Record del mondo di apnea bipinna nelle acque del Garda: 76 metri per Antolini

RIVA. Nel corso dello svolgimento del campionato italiano outdoor di apnea in assetto costante Fipsas - Cmas organizzato dal Gruppo Sommozzatori Riva è stato realizzato in nuovo record mondiale bipinna, in acque interne, di profondità.

Pietro Antolini, atleta della Società C.S. Scaligero ha raggiunto i -76 metri in 2 minuti e 45 secondi. Domani nuovo tentativo con il monopinna, sempre a porto San Nicolò.

Alle gare hanno partecipato 46 atleti. Tra le donne trionfo casalingo per Elena Dorigatti, del Gruppo Sommozzatori Riva, con 46 metri.