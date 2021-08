Notte di Fiaba, a Riva si pensa già all’edizione del 2022 con protagonista  D'Artagnan

RIVA. Un giovane spadaccino, coraggioso e intraprendente, è già in viaggio dalla Francia per raggiungere Riva del Garda. Il protagonista della fiaba 2022 sarà D'Artagnan!

Lo hanno annunciato gli organizzatori al termine della Fiaba di quest’anno che, nonostante le restrizioni causa Covid, ha registrato un grosso successo.

«Direttamente dal romanzo di Alexandre Dumas, il tema della prossima edizione ci trasporterà in un tempo lontano tra duelli, inganni di corte e grandi eroi. L'appuntamento è per il prossimo anno, dal 25 al 28 agosto 2022 con "I tre moschettieri"! Tutti per uno e uno per tutti!», fanno sapere.