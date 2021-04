Due altogardesani denunciati per spaccio di droga

RIVA. Due persone sono state segnalate dagli agenti del Commissariato di Riva del Garda all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La prima indagine, coordinata dalla Procura di Rovereto, ha permesso di scoprire e denunciare un 60 enne residente ad Arco che in più occasioni aveva venduto diverse dosi di marijuana ad alcuni tossicodipendenti dell’Alto Garda. Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’indagato gli investigatori hanno sequestrato circa 30 grammi di marijuana e diverso materiale destinato al confezionamento delle dosi da spacciare.

La seconda attività investigativa, nata a seguito dell’aumento delle attività di prevenzione finalizzate al controllo del territorio, disposte in ambito provinciale dalla Questura, ha permesso alla Polizia di Stato di individuare a Riva del Garda, un’abitazione all’interno della quale era presumibile avvenissero delle cessioni di sostanza stupefacente. Gli investigatori, dopo una serie di appostamenti, sono entrati nell’appartamento di un 60enne residente a Riva. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati diversi grammi di cocaina e strumentazione per la pesatura delle dosi da spacciare.

Entrambi gli uomini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali attività, commenta il Vice Questore Salvatore Ascione, si iscrivono nel più ampio disegno di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, volto non solo a limitare il traffico delle droghe, ma anche ad incidere su quei reati, come ad esempio quelli contro il patrimonio, il più delle volte necessari per l’acquisto, da parte dei tossicodipendenti, degli stupefacenti.