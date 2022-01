Rimborsi irregolari per le trasferte a Trento, indagata l’ex consigliera Ladurner

BOLANO. La Procura di Bolzano ha avviato un'indagine, con l'ipotesi di truffa, nei confronti dell'ex consigliera provinciale della Svp Jasmin Ladurner a causa di presunte irregolarità nei rimborsi spese. Ladurner, 28 anni, si era dimessa a fine dicembre proprio in seguito al clamore destato da un articolo del quotidiano Tageszeitung, che aveva riferito dei rimborsi spese chiesti dalla consigliera per diverse trasferte a Trento, per le sedute del consiglio regionale.

Viaggi che Ladurner non aveva però effettuato con la propria automobile, visto che aveva ottenuto dei passaggi da suoi colleghi. Recentemente Ladurner ha restituito 511 euro, la somma che secondo i suoi calcoli aveva ingiustamente riscosso come rimborso per le trasferte a Trento.