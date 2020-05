Riaperture, la Svp: difenderemo la nostra legge ad ogni costo

BOLZANO. "Difenderemo la legge provinciale a tutti i costi". Lo afferma il segretario politico della Suedtiroler Volkspartei, Philipp Achammer, che ha riunito in videoconferenza la direzione del partito di raccolta sudtirolese con il gruppo consiliare provinciale per valutare la risposta alle dichiarazioni del ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, che ha annunciato l'intenzione del governo di impugnare la legge con cui la Provincia di Bolzano ha anticipato rispetto al resto d'Italia la fase 2 dell'emergenza coronavirus.

"Siamo sempre convinti della correttezza e dell'importanza di una via autonoma dell'Alto Adige - ha dichiarato ancora Achammer - Per questo motivo, non ci arrenderemo ora e ci impegneremo in una possibile controversia giuridica per difendere a tutti i costi la nostra legge".

"Saremo in grado di difenderci con argomentazioni ragionevoli e alla fine la Corte costituzionale deciderà chi ha ragione", ha aggiunto Achammer. La Svp ha anche definito "irresponsabile" il fatto che "da alcune parti si giochi con la paura, turbando lavoratori e datori di lavoro con la possibilità che la copertura assicurativa sia messa in discussione. La legge provinciale è in vigore ed è quindi pienamente valida ed efficace".