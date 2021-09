Referendum sul Biodistretto, alle urne solo il 15% dei trentini

TRENTO. Non è stato raggiunto il quorum del 40% che avrebbe validato il referendum sul Biodistretto.

Chiusi i seggi alle 22, di ieri, 26 settembre, l’affluenza alle urne registrata in Trentino è stata pari al 15,58 per cento, insufficiente pertanto per validare il risultato del referendum propositivo per l’istituzione di un Biodistretto provinciale.

Su 437.113 aventi diritto, sono andati a votare 68.081 cittadini, di cui 31.185 maschi e 36.896 femmine.

Il Comune con l’affluenza maggiore è stato quello di Cavizzana (38,16%). Quello con la minor affluenza invece Sporminore (5,07%).