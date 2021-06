Referendum eutanasia, a Trento raccolte 1150 firme in due giorni

TRENTO. Sono 1.150 firme le firme a sostegno del referendum sull'eutanasia legale raccolte in due giorni a Trento. Lo comunicano i promotori dell'iniziativa. "E' stato un vero e proprio successo il banchetto proposto dal comitato provinciale trentino, il quale ha dovuto correre ai ripari recuperando all'ultimo ulteriori moduli vidimati. Infatti, nella più rosea delle ipotesi si era ipotizzato un totale di 700 firme", si legge in nota in cui si precisa che "a breve sarà possibile firmare nei comuni più popolosi del Trentino e in un momento successivo anche negli altri. Inoltre, tramite la pagina Facebook e Instagram, saranno resi noti tutti i banchetti proposti in provincia".