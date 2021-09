Referendum ancora lontano dal quorum: alle 17 aveva votato meno del 9% dei trentini

TRENTO. Alle 17 in Trentino 37.062 elettori si sono recati alle urne per il Referendum propositivo sul Biodistretto provinciale.

Si tratta dell’8,48% degli aventi diritto al voto.

La momento la percentuale più alta dell’affluenza al voto è attribuita al Comune di Castel Condino con un 22,16%

Alle 11 l’affluenza non aveva raggiunto il 3%.

Ricordiamo che c’è tempo per votare (in ogni Comune sono stati allestiti i seggi) fino alle 22 e che perchè il referendum sia valido serve la partecipazione del 40 per cento degli aventi diritto.