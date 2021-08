Redagno, cercatore di funghi trovato morto

REDAGNO. E’ morto l’85enne raccoglitore di funghi di Modena scomparso a Redagno di Sotto oggi pomeriggio. Il suo corpo è stato ritrovato intorno alle 20. Si presume che sia scivolato battendo la testa.

L’uomo non aveva fatto ritorno per pranzo e il figlio aveva dato l’allarme attorno alle 15.30. Nelle ricerche era coinvolto il Soccorso alpino Cai di Merano. In serata purtroppo l’esito tragico.

L’anziano faceva parte di una comitiva modenese in vacanza in Alto Adige.