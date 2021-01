Raccolta di fondi per allevare le caprette di Agitu

TRENTO. Una raccolta fondi è stata promossa perché gli animali di Agitu Gudeta, l'imprenditrice uccisa a Frassilongo, non siano abbandonati e la sua attività possa proseguire.

“Per onorare la memoria di questa imprenditrice fiera e coraggiosa, per coltivare i suoi progetti, coloro che hanno voluto bene ad Agitu promuovono una raccolta fondi”, si legge su gofundme.com. “Il suo gregge di capre non deve essere smantellato, le terre che lei aveva affittato non devono tornare ad essere abbandonate. La sua sapienza nell'arte casearia deve trovare nuovi eredi. A giorni nasceranno i capretti che Agitu allevava con tanta passione. Queste nuove vite chiedono cure e attenzioni, quelle che Agitu non può più dare. Inoltre, i fondi verranno utilizzati per aiutare la famiglia a far fronte alle spese del trasferimento della salma in Etiopia”.

La raccolta è promossa da Zebenay Jabe Daka. A pubblicizzarla sulla sua pagina Facebook anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.