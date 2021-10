Primo lunedì di Green Pass, a Trento in coda alle farmacie per i tamponi

TRENTO. Tutti in coda per il tampone oggi (18 ottobre) nel primo lunedì dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere ai posti di lavoro, ma senza le file chilometriche viste ieri a Bolzano dove alcune farmacie vendono pacchetti di test a prezzi scontati.

Le farmacie che offrono il servizio sono state prese d'assalto dai lavoratori che non sono vaccinati e quindi devono “tamponarsi” per poter esibire il Green Pass, ma anche da quel ridotto 5% che per ragioni di salute non può vaccinarsi.

Alla farmacia Maestranzi in Bolghera, vicino all’ospedale, i tamponi si fanno da mesi. Ora prima ci si prenota in farmacia, si pagano i 15 euro del prezzo calmierato, si attraversa la rotatoria e si accede, su chiamata, al gazebo situato ai piedi dell'Agenzia della Cassa Rurale di Trento. Il responso è praticamente immediato.

Da oggi pomeriggio alle 16 a Trento sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi a pagamento nella sede del drive tamponi di via Fersina (Palazzetto dello Sport).

Visto l’incremento della richiesta di test antigenici finalizzati a ottenere la Certificazione verde l’Azienda sanitaria andrà a supportare il sistema delle Farmacie e dei laboratori privati che in questi giorni hanno registrato un notevole aumento delle richieste per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green pass sui luoghi di lavoro. Su mandato della Provincia, Apss sta quindi predisponendo la macchina organizzativa e reclutando il personale addetto (che lavorerà fuori servizio) per aumentare l’offerta diagnostica dei tamponi a pagamento. I tamponi rapidi potranno essere prenotati al Cup online. Il costo della prestazione è a carico dell’utente che dovrà corrisponderlo tramite il canale digitale PagoPA.C.L.