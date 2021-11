Post sessista dell’esponente di FdI, Fratoianni: “Parole aberranti, Meloni lo cacci”

ROMA. "Le parole di Luca Valentini, candidato Fdi alle ultime amministrative a Trento e responsabile culturale di quel partito in quella zona ( “Posso dire che due palle con ste propagande per la violenza verso la donna? Sembra sia tutto a senso unico. Se gli uomini sono così tremendi, scopatevi i cavalli. Facile”, ha scritto in un post) e quelle sui social di un'altra candidata Fdi Carolina Roat che gli ha dato pure ragione, sono aberranti". Lo denuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"Mi vergogno per loro - prosegue il leader di SI - non ci può essere spazio in politica per personaggi simili. Mi auguro che Giorgia Meloni nelle prossime ore - conclude Fratoianni - annunci la loro cacciata da quel partito".